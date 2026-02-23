Haberler

Erzurum'da aynı yerde 2'nci zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Güncelleme:
Erzurum'da sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada 20 kişi yaralanırken, öğle saatlerinde gerçekleşen ikinci kazada ise 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

ERZURUM'da sabah 20 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın yaşandığı bölgede, yaklaşık 3 saatin ardından, bu kez 4 aracın karıştığı kaza oldu. Bu kazada ise 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Erzurum-Erzincan kara yolunun Kandilli yol ayrımında meydana geldi. İran plakalı yolcu otobüsü ile 2 TIR ve otomobil çarpıştı. TIR'a arkadan çarpan İran plakalı yolcu otobüsünün ön tarafı hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan 4 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Trafiğin aksamasına yol açan kaza sonrası araçları olay yerinden kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Bu arada, aynı bölgede sabah saatlerinde meydana gelen ve 11 aracın karıştığı zincirleme kazada da 20 kişi yaralanmıştı.

