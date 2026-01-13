Haberler

Erzurum'un 4 ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Erzurum'un bazı ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Horasan, Köprüköy, Hınıs ve Çat ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, olumsuz hava koşulları dolayısıyla engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
