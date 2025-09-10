Erzurum'da Yaralı Toy Kuşu Tedavi Altına Alındı

Erzurum'da jandarmanın yaralı olarak bulduğu toy kuşu tedavi altına alındı.

Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Parmaksız Mahallesi'nde devriye görevi yaptığı sırada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan toy kuşunu yaralı halde buldu.

Yaralı kuşu muhafaza altına alan ekipler, tedavisinin yapılması için Hınıs İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Görevli ekiplerce koruma altına alınan kuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.