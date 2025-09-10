Haberler

Erzurum'da Yaralı Toy Kuşu Tedavi Altına Alındı

Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığı, nesli tükenme tehlikesi altındaki toy kuşunu yaralı halde buldu. Kuş, tedavi için Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi ve tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Parmaksız Mahallesi'nde devriye görevi yaptığı sırada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan toy kuşunu yaralı halde buldu.

Yaralı kuşu muhafaza altına alan ekipler, tedavisinin yapılması için Hınıs İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Görevli ekiplerce koruma altına alınan kuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
