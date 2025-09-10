Erzurum'da Yangın: 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Erzurum'un Narman ilçesindeki Göllü Mahallesi'nde çıkan yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, ilk olarak bir evde başladı ve çevredeki diğer evlerle birlikte 1000 ot balyasına da sıçradı. İtfaiye ekipleri olay yerine hızlıca müdahale etti.
Kent merkezine 115, ilçe merkezine 19 kilometre uzaklıktaki kırsal Göllü Mahallesi'ndeki bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, yanındaki evlere ve 3 noktadaki ot balyalarına sıçradı.
İhbar üzerine mahalleye Narman, Pasinler ve Oltu Belediyeleri ile kent merkezinden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın sonrası 3 ev kullanılamaz hale geldi, 1000 ot balyası da yandı.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel