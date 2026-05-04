Erzurum'da uyuşturucu suçundan aranan 2 firari hükümlü yakalandı

Erzurum'un Yakutiye ve Oltu ilçelerinde, uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, narkotik suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Oltu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 10 yıl 5 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Oltu ilçesinde gizlendiği adreste yakalandı.

Yakutiye ve Pasinler İlçe Jandarma Komutanlıkları ile JASAT ekiplerince Yakutiye ilçesinde düzenlenen bir başka operasyonda ise "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir başka hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.