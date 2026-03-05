Haberler

Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Erzurum'da gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 5 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 303 gram sentetik uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre narkotik, kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonel faaliyetlerde, zehir tacirlerine ve yasa dışı silahlanmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce, bu kapsamda geçen ay yapılan çalışmalarda 303 gram sentetik uyuşturucu, 2 narkotik tablet, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 127 tabanca mühimmatı, 33 av tüfeği mühimmatı ile 4 şarjör ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya
