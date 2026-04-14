Haberler

Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Jandarma ekipleri, yol kontrol noktasında ve çeşitli adreslerde yaptıkları aramalarda uyuşturucu ve suçtan elde edilen para ele geçirdi.

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda bir yol kontrol noktasında durdurdukları bir araçta ve sürücünün adresinde yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 750 lira ele geçirdi, zanlıyı gözaltına aldı.

Ekiplerce yapılan farklı bir çalışmada ise Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde belirlenen 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 57 gram sentetik uyuşturucu ile 2 kullanım aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç

İsrail, müzakere günü saldırdı! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı

Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı
'Süper Lig'e çıkacak' denen 61 yıllık efsane küme düştü

"Süper Lig'e çıkacak" denen 61 yıllık efsanenin acı sonu

Herkes Gülistan Doku dosyasını raftan indiren başsavcıyı konuşuyor

Herkes Başsavcı Ebru Cansu'yu konuşuyor! Verdiği sözü tuttu
Esra Erol’da şok anlar! Büyük değişim yetmedi… Hakaret sonrası stüdyoyu terk etti

Değişimi de yetmedi! Ağır sözler sonrası stüdyoyu terk etti
Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı

Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur

Ablası adliyenin önünde haykırarak isim verdi: Gülistan'ın katili...
Reytinglerde Uzak Şehir'e büyük şok

Reytinglerde Uzak Şehir'e büyük şok