Erzurum'da 2019-2026 yılları arasındaki operasyonlarda 3,8 ton uyuşturucu ele geçirildi

Erzurum'da Aşkale Yolu Uygulama Noktası'nda 2019-2026 yılları arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 3 ton 885 kilo uyuşturucu ile 85 bin 547 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, 378 kişi tutuklandı ve okul çevrelerindeki olaylarda önemli bir azalma kaydedildi.

Erzurum'da Aşkale Yolu Uygulama Noktası'nda 2019-2026 yılları arasındaki operasyonlarda 3 ton 885 kilo 223 gram uyuşturucu ile 85 bin 547 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aşkale Yolu Uygulama Noktası'nda 2019-2026 yılları arasındaki operasyonlarda 3 ton 885 kilo 223 gram uyuşturucu ile 85 bin 547 uyuşturucu hap ele geçirildiği ve 378 kişinin tutuklandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca 2024-2025 eğitim-öğretim yılına kıyasla okul çevrelerindeki olayların yüzde 24,5 azaldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Metruk binalara yönelik çalışmalarda 572 bina tespit edildi, bunlardan 53'ü yıkıldı ve önemli bir kısmında güvenlik tedbirleri alındı. 2025-2026'da terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleriyle on binlerce vatandaşa ulaşıldı."

Açıklamada, toplantıya Vali Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile diğer ilgililerin de katıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Talha Koca
