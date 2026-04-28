Erzurum'da trafoda çıkan yangın söndürüldü
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muratpaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi'ndeki elektrik trafosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında trafoda hasar oluştu.
Arıza nedeniyle Muratpaşa Mahallesi'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulandı.
Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk