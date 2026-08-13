Erzurum'da Tıra Çarpan Araç Kanalda: 4 Yaralı
Erzurum-Pasinler karayolunda park halindeki tıra çarpan hafif ticari araç su kanalına devrildi. Kazada sürücü ve araçtaki 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Erzurum'da park halindeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yusuf B. idaresindeki 40 ACS 550 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Pasinler kara yolundaki bir su fabrikasının karşısında park halindeki tıra çarptı.
Çarpmanın ardından hafif ticari araç, yol kenarındaki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Yusuf B. ile araçtaki Mehmet Emin B, Şeyma Nur B. ve Ömer Asaf B. yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.