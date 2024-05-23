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Erzurum'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti

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Erzurum'da bir iş merkezinde çıkan tartışmada baba, oğlu tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zanlı gözaltına alındı.

Erzurum'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti.

Çaykara Caddesi'nde 7 katlı bir iş merkezinin 5. katındaki bir ofiste baba Fahrettin A. (55) ile oğlu M.T.A. (25) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.A. babasını silahla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri, baba Fahrettin A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlı M.T.A'yı gözaltına aldı.

Ölen babanın cesedi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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