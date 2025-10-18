Haberler

Erzurum'da Tarihi Camide Yangın Çıktı

Güncelleme:
Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki 18. yüzyıldan kalma Aşağı Mumcu Cami'nin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve TOMA'nın müdahalesiyle söndürüldü.

Yakutiye ilçesinde 18. yüzyıldan kalma Aşağı Mumcu Cami'nin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri ile toplumsal olaylara müdahale (TOMA) aracı sevk edildi.

Polis, güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve TOMA'nın desteğiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel

