Haberler

Erzurum'da tamire bırakılan otomobilin kaçırılması kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da tamire bırakılan bir otomobil, hırsızlık girişimi sırasında güvenlik kamerasına yakalandı. Tamirci, aracın peşine düştü ve sürücüsünü yakalayarak polise teslim etti.

Şükrüpaşa Mahallesi Tortum Yolu Caddesi'ndeki iş yerine tamir için bırakılan 25 ABM 015 plakalı otomobili, bu bölgede seyir halinde fark eden tamirci O.Y. (45) aracı, kullandığı çekiciyle takibe aldı.

Tamirci O.Y. takibe aldığı otomobilin önünü, Merve ve Taşkent sokaklar önünde çekiciyle kapattı. Otomobil, duramayarak çekiciye çarptı ve sürücüsü M.Y. (16) olay yerinden kaçtı.

O.Y. tarafından yakalanan ve polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, gözaltına alındı.

M.Y.'nin otomobili kaçırma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ayrıca M.Y.'nin çeşitli suçlardan 14 kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Talha Koca
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

