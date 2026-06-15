Erzurum'da su kanalına düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
Erzurum'da oyun oynarken su kanalına düşen 3,5 yaşındaki Yağız Ali Çelik, yaklaşık 1 kilometre sürüklenerek bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.
Erzurum'da oyun oynadığı sırada su kanalına düşen 3,5 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Boğaz mevkisinde oyun oynadığı sırada su kanalına düşen 3,5 yaşındaki Yağız Ali Çelik'i fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce su kanalında yürütülen arama çalışmalarında Çelik, düştüğü noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, suyun debisinin düştüğü bir alanda bulundu.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çelik'in, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.