Erzurum'da silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Erzurum'un Horasan ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Kavgada vücuduna kurşun isabet eden M.E.T. ambulansla Erzurum'a sevk edildi. Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.