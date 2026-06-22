Haberler

Erzurum'da seyir halindeki otomobilde yangın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta maddi hasar meydana geldi, yaralanan olmadı.

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar meydana geldi.

Olay, öğleden sonra Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilden dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta çıkan yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Haber: Yunus AKGÜL/ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 600 bin TL'lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı

Baklava kutusundan sonra şimdi de bu! İçinden balya balya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanada'nın Montreal şehrinde silahlı saldırı: 3 ölü

Dünya Kupası'nın düzenlendiği ülkede saldırı şoku! Can kayıpları var
Milan, annesi Shakira'yı maç esnasında öpücüklere boğdu

Ünlü şarkıcıyı öpmelere doyamadı
Devasa bloklar Faroz Limanı'na dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti

Devasa bloklar sahile dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti
İran, Hamaney'in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlamasına gidecek

İran'da 5 gün boyunca uçuşlar duracak! Nedeni bu sefer çok farklı
Paylaşım yanlış anlaşılınca dakikalar içinde milyonlar onu tanıdı

Paylaşım yanlış anlaşılınca dakikalar içinde milyonlar onu tanıdı
Asrın felaketinde 'öldü' ama yaşıyor: Hayatını deprem değil isim karışıklığı değiştirdi

Asrın felaketinde öldü ama yaşıyor! Bir karışıklık hayatını değiştirdi
Süper Lig'in yeni stadı, sezona hazırlanıyor

Süper Lig'in yeni stadı, sezona hazırlanıyor