Erzurum'da seyir halindeki otomobilde yangın

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar meydana geldi.

Olay, öğleden sonra Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilden dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta çıkan yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Haber: Yunus AKGÜL/ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı