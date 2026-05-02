Haberler

Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 129. haftada sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini 129. haftada da sürdürdü.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktorlar, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu grup, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ile taşıdıkları pankartlar eşliğinde Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hakan Sümbül, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze, Doğu Türkistan ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insan hakları ihlallerine dikkati çekmek, yaşanan zulümlere karşı farkındalık oluşturmak ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Sümbül, şunları kaydetti:

"Son günlerde gündeme gelen Sumud Filosu'na yönelik baskı ve engellemeler, insani yardım girişimlerinin karşılaştığı zorlukları bir kez daha ortaya koymuştur. Zulüm ve haksızlıklar karşısında bireysel çabaların küçümsenmemesi gerektiğine inanıyoruz. Boykot, farkındalık çalışmaları ve dayanışma faaliyetleri gibi adımların önemli olduğunu düşünüyoruz. Sessiz kalmak yerine, mazlumların yanında durmanın insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu hatırlatmak istiyoruz."

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

