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Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için 153. haftada da sessiz yürüyüş yaptı

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Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için 153. haftada da sessiz yürüyüş düzenledi. Türk ve Filistin bayraklarıyla Yakutiye Medresesi'ne yürüyen grup, boykot çağrısında bulundu.

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 153. haftada da sürdürdü.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan tıp fakültesi öğrencisi Mehmet Nuri Karadeniz, Filistin'de hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Karadeniz, saldırıları kınayarak, "?153 haftadır adımlarımızı mazlumların sesi yapmak, duruşumuzu bir şahitliğe dönüştürmek için yürüyoruz." dedi.

Boykot çağrısında bulunan Karadeniz, şunları kaydetti:

"Sadece coğrafyalarımız ve sınırdaşlarımız değil inancımız ve en temel hakkımız olan dini özgürlüklerimiz de hedef alınmaktadır. Bugün dünyanın pek çok noktasında hatta ne yazık ki kardeş coğrafyalarımızda bile Müslümanların inançlarını özgürce yaşamaları engellenmeye, başörtüsü ve kılık kıyafet tercihleri idari kısıtlamalarla baskılanmaya, inanç sembolleri eğitim alanlarından ve kamusal hayattan silinmeye çalışılıyor. Filistin'de cereyan eden vahşet yarın sona erse bile orada nesiller boyu sürecek hasar çoktan verildi."

Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.

Kaynak: AA
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