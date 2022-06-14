Erzurum'da sağanak yüzünden mahalle yolu kapandı, tarım alanları zarar gördü Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak, bir mahalle yolunu ulaşıma kapattı, tarım alanlarına hasar verdi. Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak, bir mahalle yolunu ulaşıma kapattı, tarım alanlarına hasar verdi. İlçeye bağlı Gökçedere Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan sağanak bir süre sonra etkisini artırdı. Yağış sırasında yüksek kesimlerden akan sular mahalle yolunda birikerek sele dönüştü. Olayda akan yağmur sularının yanı sıra suyun getirdiği taş parçaları ve çamur, yol ile çevredeki ekili tarım alanlarının hasar görmesine neden oldu. Bu sebeple ulaşıma kapanan mahalle yolu, ekiplerin temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı. Mahallede öğretmenlik yapan Veli Polat, AA muhabirine, kısa sürede etkisini artıran yağışın sele dönüşüp dağdan mahalle merkezine aktığını anlattı. AA / Erkan Erdoğan - Güncel Erzurum Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Erzurum'da sağanak yüzünden mahalle yolu kapandı, tarım alanları zarar gördü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.