Sağanak nedeniyle sürücülerle vatandaşlar zor anlar yaşadı - Haberler

Sağanak nedeniyle sürücülerle vatandaşlar zor anlar yaşadı
AA - İsmail Hakkı Demir - Güncel
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Erzurum'da sağanak, sürücülerle vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Erzurum'da sağanak, sürücülerle vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kentte öğleden sonra aniden bastıran yağış nedeniyle bazı mazgallar tıkandı, cadde ile sokaklar kısmen suyla kaplandı.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, sürücüler de yollarda biriken sularda güçlükle ilerledi.
Tıkanan bazı mazgallar, belediye ekipleri ve vatandaşlarca açıldı.
AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel