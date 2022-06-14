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Erzurum'da sağanak; mahalle yolu kapandı

Demirören Haber Ajansı - Murat Aydın - Güncel
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Erzurum'da sağanak; mahalle yolu kapandı

ERZURUM'un Oltu ilçesinde sağanak, sele neden olurken, Gökçedere Mahallesi'nin yolu bir süre ulaşıma kapandı.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde sağanak, sele neden olurken, Gökçedere Mahallesi'nin yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Oltu'ya bağlı Gökçedere Mahallesi'nde öğleden sonra sağanak etkili oldu. Bir anda başlayan ve giderek etkisini artıran yağış, sele neden oldu. Yüksek kesimlerden mahalleye akan çamurlu sel suları, önüne kattığını götürdü. Sel sularının getirdiği taş parçaları ve çamur, yolun hasar görmesine neden oldu. Selin getirdikleriyle Gökçedere'yi Oltu'ya bağlayan yol, ulaşıma kapandı. İş makineleri ve ekiplerin çalışmasından sonra yol, yeniden açıldı.


Demirören Haber Ajansı / Murat Aydın - Güncel

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