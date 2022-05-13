Erzurum'da otomobilin çarpması sonucu ölen üniversite öğrencisi toprağa verildi - Haberler

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Erzurum'da otomobilin çarpması sonucu ölen üniversite öğrencisi toprağa verildi

AA - İsmail Hakkı Demir - Güncel
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Erzurum'da otomobilin çarpması sonucu ölen üniversite öğrencisi toprağa verildi

Erzurum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeynep Bağrıyanık (22) son yolculuğuna uğurlandı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeynep Bağrıyanık (22) son yolculuğuna uğurlandı.

Zeynep Bagrıyanık için Narmanlı Camisi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla tören düzenlendi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazında, dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Bağrıyanık'ın cenazesi, Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Araca taşınırken tabuta omuz veren Bakan Kurum, baba Zafer Bağrıyanık'a taziyelerini iletti.

Cenaze namazına, yakınları, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bağrıyanık'ın sınıf arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay

Erzurum-Çat kara yolunda iki gün önce karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu Nezahat Tanas (24) ile arkadaşı Zeynep Bağrıyanık (22) ağır yaralanmış ve dün tedavi gördükleri hastanede vefat etmişti.

Nezahat Tanas'ın cenazesi, dün Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel

Üniversite, Erzurum, Cenaze, Gazi, Güncel, Haberler

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