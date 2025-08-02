Erzurum'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı

Erzurum'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı
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Erzurum-Pasinler kara yolunda meydana gelen kazada, otomobil ve kamyonet çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Y.U. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Erzurum- Pasinler kara yolu Çöğender Mahallesi mevkisinde E.Ö. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilerek ters döndü, otomobil şarampole devrildi.

Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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