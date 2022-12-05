Okulda bıçaklı kavga eden iki öğretmen görevden uzaklaştırıldı Güncel Haberler Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki öğretmenin tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Diğer öğretmenler şahısları birbirinden ayırırken ifadeleri alınan iki öğretmen, görevden uzaklaştırıldı. Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir ortaokulda 1 Aralık'ta Türkçe öğretmeni A.Ç ile sosyal bilgiler öğretmeni F.T arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR Öğretmenlerin araya girmesiyle sona eren kavgada yaralanan olmadı. İhbar üzerine okula polis ekipleri yönlendirildi. Emniyette ifadeleri alınan iki öğretmen, Palandöken Kaymakamlığınca görevden uzaklaştırıldı. Kaynak: AA / Güncel Erzurum Aralık kavga 3. Sayfa Güncel Haberler

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