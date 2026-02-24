Haberler

Erzurum'da öğrenciler harçlıklarıyla veresiye defterindeki borcu ödedi

Güncelleme:
Erzurum'da bir grup lise öğrencisi, ramazan ayı vesilesiyle harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerinin bir bakkaldaki veresiye defterinde biriken borçlarını kapattı.

Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri, her yıl ramazan ayında çeşitli etkinlik ve programlarla ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.

Liseden iki öğretmen koordinesindeki bir grup öğrenci, Osmanlı'dan günümüze kadar gelen "zimem defteri" uygulamasıyla bakkallara borçlarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit etti.

Öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklar, öğretmenlerinden ve ailelerinden topladıkları paralarla Kavakkapı Mahallesi'nde bulunan bir bakkala giderek veresiye defterindeki borcu kapattı.

İhtiyaç sahiplerine destek olarak dayanışma ve yardımlaşma kültürünü yaşatan öğrencilerin bu hareketi takdirle karşılandı.

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, AA muhabirine, harçlıklarını biriktiren öğrencilerin ramazan ayının manevi havasına yakışır şekilde hareket ettiğini söyledi.

Öğrencilerin Osmanlı'dan günümüze kadar gelen bir geleneği yaşattığını ve bunu takdirle karşıladıklarını ifade eden Gazioğlu, "Gerçekleştirilen bu anlamlı faaliyet, milli ve manevi değerlerimizin genç nesiller tarafından benimsenerek yaşatıldığını göstermesi açısından önem taşımaktadır." dedi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç
