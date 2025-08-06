Erzurum'da Müstakil Evde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Erzurum'da Müstakil Evde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Oltu ilçesinde çıkan yangın sonucunda bir müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Erzurum'un Oltu ilçesinde yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Cumhuriyet Mahallesi Sefer Sokak'taki bir evde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine adrese Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Fatih Çelebi - Güncel
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