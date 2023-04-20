Erzurum'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Erzurum'un Oltu ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 25 DN 802 plakalı minibüs ile 45 AJK 029 plakalı otomobil Erzurum- Ardahan kara yolunun Yolboyu bölgesinde çarpıştı.
Kazada yaralanan araçların sürücüleri, sağlık ekiplerince Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Anıl Aydın - Güncel