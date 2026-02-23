Haberler

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı

Güncelleme:
Erzurum'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın etkisiyle minibüs devrildi, her iki sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

ERZURUM'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle minibüs devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza Saat 19.30 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Şıh köyü caddesi üzerinden şehir merkezine seyreden F.T. idaresindeki 25 M 0126 yolcu minibüsü ile Mehmet Sekmen Bulvarı üzerinden sanayi istikametine ilerleyen O.K. yönetimindeki 25 AEZ 301 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Şükrüpaşa yolcu minibüsü devrildi. Bir işyerinin güvenlik kamerasına da görüntüleri yansıyan kazada minibüste yolcu bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yaralanan iki araç sürücüsü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici marifetiyle kaldırılarak kısmen kapalı olan yol, yeniden trafiğe açıldı.

Haber - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
