Erzurum'da metruk binada bir kişi ölü bulundu
Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir metruk binada 36 yaşındaki Burak A'nın cesedi bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde metruk binada 1 kişi ölü bulundu.

Rabiana Mahallesi Beşiktaş Caddesi üzerindeki metruk binada 1 kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burak A'nın (36) hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Burak A'nın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
