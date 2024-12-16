Erzurum'da Maden Ocaklarından Elektrik Malzemesi Çalan İki Zanlı Tutuklandı

Erzurum'un Olur ilçesinde, kullanılmayan maden ocaklarından elektrik malzemesi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Olur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilbağlar Mahallesi'nde kullanılmayan maden ocaklarından elektrik malzemesi çalındığı bilgisi üzerine şüpheli bir aracı takibe aldı.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan ve yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen 183 metre bakır kablo ile muhtelif malzemelere el konuldu.

Ekipler, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.