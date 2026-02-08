Haberler

Msb: "Personel Kurtarma Eğitimi'nin 'Kış Dağcılık ve Hayatta Kalma' Safhası Erzurum'da Tamamlandı"

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2'nci Ana Jet Üs'te gerçekleştirilen 23'üncü Dönem Personel Kurtarma Temel Eğitimi'nin Kış Dağcılık ve Hayatta Kalma safhasının başarıyla tamamlandığını açıkladı. Eğitime Azerbaycanlı askerler de katıldı.

Açıklamada, "Azerbaycan'dan gelen kardeşlerimiz ile birlikte zorlu şartlarda görev icra kabiliyetini bir kez daha ortaya koyduk" denildi.

