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Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

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Erzurum'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza anı, araç içi kamerasınca kaydedildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Erzurum'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza, araç içi kamerasınca kaydedildi.

E.Ç'nin kullandığı 34 DB 702 plakalı hafif ticari araç, Abdulgafur Has Caddesi'ndeki kavşakta, E.K. idaresindeki 25 ABH 196 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan B.Ç, K.Z.Ç, H.B. ile A.B, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı, bölgede seyir halinde bulunan bir aracın içerisindeki kameraya yansıdı. Görüntülerde, otomobilin ışık ihlali yapması ve çarpışma anı yer alıyor.

Kaynak: AA / Talha Koca
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