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Erzurum'da kaybolan çobanı arama çalışmaları sürüyor

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Erzurum'un Horasan ilçesinde iki gün önce kaybolan 17 yaşındaki çoban Okan Koç'u bulmak için AFAD, jandarma ve dalgıç ekiplerinin Aras Nehri ve çevresinde yürüttüğü arama çalışmaları devam ediyor.

Erzurum'un Horasan ilçesinde iki gün önce kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki çobanı bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Pirali Mahallesi Hiran Mezrası'nda hayvanlarını otlatırken kaybolan çoban Okan Koç'un bulunması amacıyla 10 Haziran'da başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

AFAD ve jandarma ekipleri ile dalgıçlar Aras Nehri ve çevresini botlarla araştırıp, dürbünlerle de bölgeyi tarıyor.

Çoban Koç'tan iki gün önce haber almayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş ve bölgeye yönlendirilen ekipler, arama çalışmalarına başlamıştı.

Kaynak: AA / Talha Koca
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