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Erzurum'da kar yağışı sonrası beyazlayan Çifte Minareli Medrese dronla görüntülendi

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Erzurum'da öğle saatlerinde başlayan sağanak akşam yerini kar yağışına bıraktı; kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışıyla beyazlayan Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi çevresindeki tarihi yapılar dronla havadan görüntülendi.

Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen tarihi yapılar, dronla görüntülendi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi ile çevresindeki yapılar, kar yağışıyla güzel görüntü oluşturdu.

Beyaza bürünen tarihi mekanlar, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: AA
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