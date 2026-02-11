Haberler

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Erzurum'da 419 mahallenin yolu kapandı

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Erzurum'da 419 mahallenin yolu kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 419 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Belediyeler kar temizliği için seferber olurken, tarihi mekanlar dron kamerasıyla görüntülendi.

ERZURUM'da 2 günden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 419 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Kalınlığı 50 santimetreye ulaşan karı temizlemek için belediyeler seferber olurken, beyaz örtü altındaki Erzurum ve tarihi mekanlar dron kamerasıyla görüntülendi.

Erzurum'da önceki gün başlayan ve dün gece sabah saatlerine kadar etkini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde okullar tatil edilirken, şehir içi trafik zaman zaman aksadı. Kar kalınlığının 50 santimetreye yaklaştığı kent merkezinde büyükşehir ve ilçe belediyeleri temizlik çalışması başlattı. İş makineleriyle toplanan tonlarca kar kent dışına taşındı.

Erzurum ve çevresinde etkili olan yağış sonrası 419 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yolları ulaşıma açmak için çalışmasını sürdürüyor.

BEYAZ ÖRTÜ ALTINDAKİ ERZURUM

Bu sırada kar altında kalan Erzurum ve tarihi yerleri dron kamerasıyla görüntülendi. Yoğun kar yağışının ardından, beyaz örtüyle kaplanan Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler

Erdoğan'dan kıyafeti yüzünden aşağılanan başkanı ağlatan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı

Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'dan Ankara'ya tarifeli uçakla geldi

Çiçeği burnunda bakan, koltuğa oturmadan gönülleri fethetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
İstanbul Valiliği'nden Ramazan kararı! Tüm kurumlara talimat gönderildi

Valilikten Ramazan kararı! Tüm kurumlara talimat gönderildi
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü

Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Tepkilerin odağındaki TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş video çekip isyan etti

TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş o anları kayda alıp isyan etti
Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi