Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum'da kar Palandöken'i beyaza bürürken Kireçli Geçidi'nde ulaşımı aksattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da kar Palandöken'i beyaza bürürken Kireçli Geçidi'nde ulaşımı aksattı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da etkili olan kar yağışı, Palandöken Dağı'nın 2200 metre üzerini beyaz örtüyle kapladı; kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Narman ilçesine ulaşımı sağlayan 2409 rakımlı Kireçli Geçidi'nde tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı ve sürücüler zincir takmaya çalıştı.

ERZURUM'da etkili olan kar yağışı Palandöken'i beyaza bürüdü. Dağın yaklaşık 2200 metre rakımdan yukarısı karla kaplandı. Narman ilçesi ve çevresinde etkili olan kar yağışı 2409 rakımlı Kireçli Geçidi'nde ulaşımı aksattı.

Erzurum'da kent merkezinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışı sebebiyle 3176 metre rakımlı Palandöken Dağı'nın 2200 metreden yukarısı tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Tipiyle birlikte etkili olan yağış sebebiyle Palandöken'de kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Palandöken'deki kar yağışı hem fotoğraflara hem de kameralara yansıdı

KİREÇLİ GEÇİDİ, GEÇİT VERMİYOR

Kar yağışı Erzurum'a yaklaşık 84 kilometre uzaklıktaki Kireçli Geçidi'nde ulaşımı aksattı. Narman ilçesine ulaşımı sağlayan geçitte çok sayıda araç yolda kaldı. Geçitte kalan araç sürücüleri, yollarına devam edebilmek için zincir takmaya çalıştı. Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede bazı araçlar da kayarak yoldan çıktı. Sürücüler, Karayolları Erzurum Müdürlüğü'ne ulaşarak yardım istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
8 kişiyi katletmeden bir gün önce muhtarı arayıp helallik istemiş

8 kişiyi katletmeden önce muhtardan ısrarla tek bir şey istemiş
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımına bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı45

Şu ikiyüzlülüğe bakar mısınız?

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selin vurduğu ABD'de sokakta köpek balıkları yüzmeye başladı

Selin ortasında bu da oldu! Halk diken üstünde
Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı31

Amedspor maçına saatler kala bombayı patlattı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti
Kalabalığın aynı anda yaptığı hareketin nedeni ilginç

Herkes aynı anda ağzını açtı! Nedeni pes dedirtecek cinsten
Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor16

Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Netflix'in 10. yıl gecesinde Bahar Candan kapıda kaldı! Nedeni şaşırttı

Netflix gecesinde kapıda kaldı! Tuhaf mimikleriyle açıklama yaptı
Manisa'da kan donduran cinayet! Annesini ve kardeşini öldürdü, kaçarken ablasını arayıp itiraf etti

Ablasını arayıp tek cümle kurdu! Annesini ve kardeşini öldürmüş