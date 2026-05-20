Cami önündeki cinayetin şüphelisi, kahvehane işletmecisini vuran kişi çıktı

Erzurum'da bir kahvehane işletmecisini yaralayan ve ardından cami önünde bir kişiyi öldüren İbrahim Arslan, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ERZURUM'da dün akşam cami önünde cesedi bulunan Alihan Bülbül'ün (32) cinayet şüphelisinin, olaydan önce kahvehane işleten Turan. A.'yı (50) çıkan tartışmada tabancayla yaralayan İbrahim Arslan (30) olduğu ortaya çıktı. İbrahim Arslan, yakalanarak gözaltına alındı.

Kurtuluş Mahallesi Endüstri Caddesi 2'nci Siteler Sokak'ta dün saat 21.30 sıralarında kahvehane işleten Turan A., iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Sağ diz ve sol ayağından yaralanan Turan A., çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken, bir süre sonra aynı mahallede Güllüce Camii önünde Alihan Bülbül'ün cesedi bulundu. Sırt ve sol bacağından tabancayla vurulan ve 32 suç kaydı bulunan Bülbül'ün cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Her iki olayda da aynı çapta merminin kullanıldığını tespit eden ekipler, şüphelinin de aynı kişi olabileceği üzerinde yoğunlaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin İbrahim Arslan olduğunu belirledi. Polis, İbrahim Arslan'ı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İbrahim Arslan'ın, Turan A.'yı tartıştığı için vurduğunu, aralarında husumet bulunduğunu ileri sürdüğü Alihan Bülbül'ü ise küfürleşme sonrası kendini korumak amacıyla öldürdüğünü söylediği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
