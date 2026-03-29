Erzurum'da halı mağazasındaki yangınla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Erzurum'da halı mağazasında çıkan yangın ile ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Aliravi Caddesi Aydınoğlu Sokak'ta dün 8 katlı binanın zemininde bulunan halı mağazasında çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangınla ilgili gözaltına alınan K.D. (28) emniyete götürüldü.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.