Erzurum'da Fuhuş Operasyonu: 4 Zanlıdan Biri Tutuklandı

Erzurum'da otel ve pansiyona düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı, kayıtsız konaklamalara ilişkin 612 bin 747 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında, kentte aynı kişiye ait otel ve pansiyonda fuhuş yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce otel ve pansiyona düzenlenen eş zamanlı operasyonda, fuhuş yapmaya zorlandığı tespit edilen 8 mağdur kadın kurtarıldı. Polisler, pansiyon sahibi M.K'nin yanı sıra A.N., E.E.E., ve K.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K., çıkarıldığı hakimlikçe "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyonda, fuhuş yaptığı tespit edilen kadın ve erkeklere 89 ayrı idari yaptırım olarak 2 milyon 137 bin 513 lira ceza tatbik edildi, kayıtsız konaklamalara ilişkin yapılan tespitler neticesinde ise 612 bin 747 lira idari para cezası uygulandı.

Söz konusu oteller hakkında Erzurum Zührevi Hastalıklarla Mücadele Komisyonu Başkanlığı ile yazışmalar başlatıldı.