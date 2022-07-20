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Erzurum'da freni boşalan kamyon 6 araca çarptı

AA - Erkan Erdoğan - Güncel
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Erzurum'da freni boşalan kamyon 6 araca çarptı

Erzurum'un Oltu ilçesinde park halindeyken freni boşalan tomruk yüklü kamyon 6 araca çarptı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde park halindeyken freni boşalan tomruk yüklü kamyon 6 araca çarptı.

İlçeye bağlı Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde Esat Turgut'a ait park halindeki tomruk yüklü kamyon, aniden hareket etmeye başladı.

Kamyon, mahallede park halinde bulunun 6 araca çaptıktan sonra durabildi. Kazada araçlarda hasar oluştu.

Duydukları gürültü sonrası evlerinden çıkan mahalle sakinlerinden Atilla Atmaca, AA muhabirine, "Park halindeki kamyonun frenlerinin boşalması neticesinde birçok araç kullanılamaz hale geldi. Biz de sese indik. İyi ki apartmana çarpmamış. Çoluk çocuğa da çarpabilirdi. Çok şükür can kaybımız yok" dedi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili ilgili inceleme yaparak tutanak düzenledi.

AA / Erkan Erdoğan - Güncel

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