Erzurum'da 3 çocuk annesi kadın, kocası tarafından bıçakla öldürüldü

Köprüköy ilçesinde 3 çocuk annesi Elif K., eşi İ.K. tarafından tartışma sonucu bıçakla ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından zanlı gözaltına alındı.

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, eşi tarafından bıçaklandı.

İlçe merkezinde İ.K. (40), tartıştığı 3 çocuk annesi eşi Elif K'yı bıçakla ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Köprüköy İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Talha Koca
