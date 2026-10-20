Erzurum'da düğünde 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

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Erzurum'da bir düğün salonunda 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi'nde 18 Ekim'de bir düğün salonunda A.Ç. ile M.D'yi bıçakla yaralayan ve gözaltına alınan E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe, yurt dışı yasağı şartı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA