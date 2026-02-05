Haberler

Erzurum polisi dondurucu soğuklarda denetimlerini sürdürüyor

Güncelleme:
Erzurum'da hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü günlerde, polis ekipleri can ve mal güvenliğini sağlamak için dondurucu soğuklara rağmen çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, şehir genelinde güvenlik tedbirleri alarak denetimlerde bulunuyor.

Termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği Erzurum'da polis ekipleri, can ve mal güvenliği için çalışmalarını dondurucu soğuklara rağmen sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ekipler Büro Amirliği, Trafik Şubesi ve yunus ekipleri, şehir genelinde can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü kentte, belirledikleri güzergahlarda güvenlik tedbirlerini alıyor, oluşturdukları noktalarda da "huzur" ve "şok" uygulaması yapıyor.

"Can ve ciğerimiz polislerimiz sağ olsunlar"

Denetimlere katılan sürücülerden Yunus Emre Çelik, AA muhabirine, polislerin sürekli sahada olduğunu söyledi.

Çelik, polisleri sahada görünce kendini güvende hissettiğini belirterek, "Memleketimiz çok soğuk. Türkiye'nin yaşam şartları en zor yerlerden birisi, bu soğukta dışarıda çalışmak çok güç. Can ve ciğerimiz polislerimiz sağ olsunlar, bu soğukta dışarıda Erzurumluların güvenliğini sağlamak için canla başla çalışıyorlar." dedi.

Sürücülerden Tuğçe Bayoğlu da polislerin dondurucu soğuklarda bile gece-gündüz mesaide olduğunu ifade ederek, "Bu dondurucu soğukta polisler bizim için sahadalar, emniyetimizi sağlıyorlar." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
500

