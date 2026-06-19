Erzurum'da çocuğun cinsel istismarı suçundan hüküm giyen kişi yakalandı
Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde, 12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 25 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Erzurum'da çocuğun cinsel istismarı suçundan 25 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Pazaryolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda ilçe merkezinde "12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.G'yi yakaladı.
Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Talha Koca