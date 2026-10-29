Erzurum'da cezaevi personeli Cumhuriyet'in 103. yılına ay-yıldız koreografisi yaptı

Erzurum'da cezaevi personeli Cumhuriyet'in 103. yılına ay-yıldız koreografisi yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında cezaevi personeli ay-yıldız koreografisi sergiledi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen etkinlikte, Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli yaklaşık 150 personel bir araya geldi.
Erzurum'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında cezaevi personeli tarafından ay-yıldız koreografisi sergilendi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen etkinlikte, Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli yaklaşık 150 personel bir araya geldi.
Personel, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla Türk bayrağını simgeleyen ay-yıldız koreografisi sergiledi.
Kaynak: AA