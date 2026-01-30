Haberler

Erzurum'da cam silerken 3. kattan düşen kadın öldü

Güncelleme:
Murat Ellik Bulvarı'nda evinin camını silerken dengesini kaybedip 3. katından düşen 45 yaşındaki Ülkühan A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erzurum'da evinin camını silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Murat Ellik Bulvarı'nda bir binanın 3. katında oturan Ülkühan A. (45), cam silerken çıktığı merdivenden dengesini kaybederek zemine düştü.

Komşularının durumu haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ülkühan A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ülkühan A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel
