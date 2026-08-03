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Erzurum’da bir binanın bodrum katında yangın: 6 kişi dumandan etkilendi

Erzurum’da bir binanın bodrum katında yangın: 6 kişi dumandan etkilendi
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ERZURUM'da 5 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

ERZURUM'da 5 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Şükrüpaşa Mahallesi Dadaşköy Yolu Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın bodrum katında çıktı. Binanın bodrum katındaki daireden dumanların yayıldığı fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Doğal gaz acil ekiplerinin binanın gazını kesmesinin ardından, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler yaptıkları incelemede dairede kimsenin bulunmadığı tespit etti. Yangın sırasında apartmanda bulunan ve dumandan etkilenen 6 kişiye olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri, bina içerisinde yoğunlaşan dumanın tahliyesi için çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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