Erzurum'da Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı
Erzurum'un Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde bir araç içinde bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli K.K. bıçağıyla birlikte polis merkezine teslim oldu.
Erzurum'da araç içinde bıçaklı saldırıda yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde kavga ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, camları kırık bir otomobilin içinde S.İ. ve F.A'yı bıçakla yaralanmış halde buldu.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis yaptığı çalışma sonucunda olayın şüphelisinin K.K. olduğunu tespit etti.
K.K. bir süre sonra suç aleti bıçak ile polis merkezine teslim oldu.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel