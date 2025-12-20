Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bir çay ocağında Taha A. (27) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Taha A. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, çevredekilerin yardımıyla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.