Erzurum'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Erzurum'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Muratpaşa Mahallesi Kıbrıs Sokak'taki 3 katlı bir binanın en üst katında, Muzaffer Çimagil'in (33) hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda ekipler, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla Y.K. (24), M.S.K. (27), M.A. (32) ve M.T.B'yi (23) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K, M.S.K. ve M.A. tutuklandı, M.T.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca çeşitli suçlardan Çimagil'in 13, M.A. ile M.T.B. ve Y.K'nin 3, M.S.K'nin de 1 kaydının olduğu öğrenildi.

Kıbrıs Sokak'taki 3 katlı bir binanın en üst katında 19 Aralık'ta çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla ağır yaralanan Çimagil, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamış, adrese yakın bir çöp konteynerinde suç aleti bıçak ile şüphelilerden birine ait olduğu değerlendirilen kanlı kıyafet bulunmuştu.